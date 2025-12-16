Реклама

11:37, 16 декабря 2025

Пассажир Nordwind описал взлет в Шереметьево словами «хлопок, вспышка и резкая остановка»

Пассажир вышедшего из строя самолета Nordwind сообщил о вспышке перед взлетом
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пассажир вышедшего из строя в аэропорту Шереметьево борта Nordwind описал взлет словами «хлопок, вспышка и резкая остановка». Об этом сообщает «360» в Telegram.

По словам летевшего на Кубу очевидца, самолет начал разгоняться по взлетной полосе, затем вышел из строя. При этом пассажиры почувствовали встряску, но действия экипажа всех успокоили. «Пилот остановил борт. Взлететь не успели», — сообщил клиент компании.

На данный момент авиаперевозчик подтвердил изменения в графике, рейс перенесли из-за технической неисправности. Повторный вылет планируют организовать на резервном лайнере в 13:30 по московскому времени. Компания оказывает помощь пассажирам в соответствии с правилами при задержках.

Ранее стало известно, что двигатель Boeing 777 вышел из строя второй раз за год. Первый инцидент также произошел во время рейса на Кубу в начале года. Шереметьево опровергло информацию о возгорании двигателя самолета.

