Раскрыты подробности о загоревшемся в российском аэропорту самолете

Загоревшийся в Шереметьево двигатель Boeing 777 вышел из строя второй раз за год

Загоревшийся в российском аэропорту самолет уже выходил из строя в этом году. Эти подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, в начале года у Boeing 777 авиакомпании Nordwind отказал двигатель. Инцидент произошел во время рейса из столицы в Кайо-Коко, Куба. В тот раз воздушное судно долетело до акватории Норвежского моря и сообщило о технической неисправности, запросив посадку в Пулково.

На данный момент пассажиры сломавшегося лайнера находятся в Шереметьево. Повторный вылет планируется в 13 часов по московскому времени.

Ранее стало известно, что двигатель самолета загорелся в российском аэропорту во время взлета. Борт должен был вылететь в 7 утра на остров Кайо-Коко.