По подозрению в убийстве американского режиссера задержали его сына

Сына режиссера Райнера задержали по подозрению в убийстве родителей

Полицейские в Лос-Анджелесе задержали сына американского режиссера Роба Райнера Ника. 32-летнего мужчину подозревают в убийстве родителей. Сейчас он находится под стражей, сообщает телеканал ABC7.

«Расследованием занимается наш отдел по расследованию ограблений и убийств. Они работали над этим делом всю ночь и смогли задержать Ника Райнера», — сообщил начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл.

Уточняется, что суд запросил залог в размере четырех миллионов долларов. Нику уже предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления.

О том, что тела Роба Райнера и его жены нашли в их доме с ножевыми ранениями, сообщалось в ночь на 15 декабря. В совершении преступления сразу заподозрили их сына.