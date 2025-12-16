Реклама

12:14, 16 декабря 2025

Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

Стримера Кореша госпитализировали в инфекционное отделение больницы с гриппом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @koreshzy

Популярный российский стример, известный как Кореш (Koreshzy), сообщил, что его увезли на скорой помощи и госпитализировали в инфекционное отделение. О случившемся он рассказал в Telegram.

«Я лежу в больнице, меня увезли, в инфекционном отделении я. У меня грипп группы А», — объяснил Кореш. Он уточнил, что у него были высокая температура, рвота и головная боль, от которой не помогали лекарства.

По словам стримера, он сам решил лечь в больницу и вызвал себе платную скорую помощь. Он также добавил, что после капельницы его состояние улучшилось. «Сегодняшний день — это просто ад, на всю жизнь запомню», — добавил стример и призвал подписчиков вакцинироваться от гриппа.

Ранее стало известно, что в 17 регионах России выявили превышение эпидемических показателей по гриппу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что доминирующим в стране остается штамм гриппа A (H3N2).

