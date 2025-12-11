Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 11 декабря 2025Россия

В 17 регионах России выявили превышение эпидемических показателей по гриппу

Глава Ропотребнадзора Попова: В 17 регионах России выявили превышение по гриппу
Майя Назарова

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В 17 регионах России выявили превышение эпидемических показателей по гриппу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что доминирующим стране остается штамм гриппа является A (H3N2) — «гонконгский».

По мнению Поповой, подъем заболеваемости в России может выпасть на новогодние праздники.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новых штаммов гриппа в России не регистрировали.

В то же время бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что в стране фиксируются тяжелые формы вирусных заболеваний.

Ранее стало известно о резком росте заражений агрессивным типом гриппа среди россиян.

Обсудить
Последние новости

Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

Описаны шесть удивительных фактов о России

Доходы России от продажи нефти упали

В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok