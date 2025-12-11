В 17 регионах России выявили превышение эпидемических показателей по гриппу

Глава Ропотребнадзора Попова: В 17 регионах России выявили превышение по гриппу

В 17 регионах России выявили превышение эпидемических показателей по гриппу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что доминирующим стране остается штамм гриппа является A (H3N2) — «гонконгский».

По мнению Поповой, подъем заболеваемости в России может выпасть на новогодние праздники.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новых штаммов гриппа в России не регистрировали.

В то же время бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что в стране фиксируются тяжелые формы вирусных заболеваний.

Ранее стало известно о резком росте заражений агрессивным типом гриппа среди россиян.