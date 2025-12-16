Популярный молочный продукт повлиял на процессы обновления костей

Nutrients: Греческий йогурт активизирует обновление костной ткани

Две порции греческого йогурта в день на фоне умеренных тренировок у людей старше 55 лет почти не изменили состав тела, но сопровождались сдвигами в маркерах костного обмена и воспаления. К такому выводу пришли авторы пилотного рандомизированного исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 48 человек старше 55 лет. Часть из них регулярно занималась в общественной фитнес-программе, часть вела малоподвижный образ жизни. Участники из «йогуртных» групп добавляли в рацион два раза в день по 175 граммов греческого йогурта — источника белка и кальция — и в течение восьми недель сдавали анализы крови и проходили оценку состава тела.

У тренирующихся, которые ели йогурт, исследователи зафиксировали рост маркера костной резорбции CTX-I — возможный признак активизации обновления костной ткани на раннем этапе. У нетренирующихся участников, которые тоже ели йогурт, наблюдалось резкое снижение уровня интерлейкина-6, ключевого маркера хронического воспаления, тогда как у физически активных людей показатели воспаления в целом оставались стабильными.

Авторы подчеркивают, что работа носит пилотный характер и длилась недолго, поэтому выводы следует интерпретировать осторожно. Тем не менее результаты показывают, что сочетание питания и физической активности может по-разному влиять на кости и воспалительные процессы у пожилых людей, а для оценки долгосрочной пользы греческого йогурта нужны более масштабные и продолжительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что кефир может умеренно снижать локальное воспаление при остром панкреатите.