Пожилая женщина нашла беглого заключенного у себя в машине

В США жена бывшего сенатора нашла в своей машине сбежавшего заключенного

Пожилая жительница города Идентон, США, Мари Стейнбург проявила дружелюбие к сбежавшему заключенному и осталась невредима. Об этом сообщает WAVY.

75-летняя Стейнбург, жена бывшего сенатора штата Северная Каролина, рассказала, что собиралась ехать на работу. Когда она подошла к своему автомобилю, то увидела на заднем сидении человека.

Незваным пассажиром оказался беглый преступник Чарльз Бэбб. Женщина поняла, что видела его лицо в новостных сводках. По телевизору говорили, что накануне он сбежал из тюрьмы. Бэбб был в оранжевой робе и прятался в машине Стейнбург, завернувшись в одеяло, которое было у нее в гараже.

«Он все время говорил: "Простите, простите, простите. Мне так холодно. Мне так холодно"», — рассказала женщина. Она опасалась заключенного, поэтому решила вести себя с ним по-матерински нежно и предложила принести ему куртку. «Я думала, если буду к нему добра, он будет добр ко мне», — объяснила она.

Когда Стейнбург зашла внутрь дома, Бэбб сбежал, оставив на подъездной дорожке медицинскую маску для лица и тапочки. Вскоре его поймали сотрудники полиции и вернули в тюрьму.

Выяснилось, что заключенный пытался спрятаться у дома Боба Стейнберга — политика, который на протяжении 10 лет своей карьеры выступал за реформу тюрем. «Я очень гордился своей женой, — признался бывший сенатор штата. — Она сделала правильный выбор, когда решила не пугать молодого человека, а просто поговорить с ним».

Ранее сообщалось, что в городе Дижон, Франция, заключенные сбежали из переполненной тюрьмы. Они распилили прутья камеры с помощью лезвий и выбрались на улицу по простыням.

