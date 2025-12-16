Правящие партии Италии выступили с обращением по активам России

Правящие партии Италии призвали к осторожности при использовании активов России

Правящие партии Италии подготовили проект парламентской резолюции, в котором призвали к осторожности при использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ, подготовленный партиями «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», призывает правительство «обратиться к Европейской комиссии с просьбой провести тщательную проверку правовых и финансовых аспектов всех рассматриваемых вариантов финансирования». В то же время в нем содержится обещание оказать многостороннюю поддержку Украине и продолжать давление на Россию с целью «ускорения мирного процесса».

По данным источников агентства, Италия призвала своих европейских партнеров изучить альтернативные варианты финансирования Киева, в том числе предоставление промежуточного кредита, обеспеченного средствами Европейского союза.

Ранее журнал Politico сообщил, что власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения по замороженным российским активам, потребовав от европейских чиновников дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут.