В России высказались о войне с Европой

Европа «беременна» войной с Россией — о ней говорят в Британии, Франции и других странах. Об этом заявил в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок.
По словам журналиста, перемирие на Украине может стать паузой, которую в Европе используют для подготовки к новому вооруженному конфликту.
«Парадокс ситуации состоит в том, что "мир по-европейски" обязательно, почти неизбежно несет войну, а эффективность "мира по-американски" хорошо видна на примере зарубившихся Таиланда и Камбоджи», — высказался военкор.
Ранее в Финляндии анонсировали обсуждение укрепления обороны из-за России.