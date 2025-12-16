Реклама

18:56, 16 декабря 2025Силовые структуры

Прокурор запросил максимальный срок для готовящих покушение на Соловьева

Прокурор просит от 13 до 30 лет для террористов по делу о покушении на Соловьева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прокурор запросил сроки для семи человек, которые обвиняются в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом пишет Telegram-канал «112».

К пожизненному заключению попросили приговорить Андрея Пронского, к 30 годам колонии — Владимира Белякова, к 29 — Тимофея Мокия и Владимира Степанова, к 28 — Максима Дружинина, к 22 — Андрея Волкова и к 13 годам — Дениса Абрарова (все семеро внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как полагает следствие, Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена) 2 октября 2021 года. Вместе с сообщниками он собирался подорвать автомобиль Соловьева, для чего приобрел взрывчатые вещества, взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Террористы действовали по заказу Службы безопасности Украины. Известно, что в период с декабря 2021 по апрель 2022 года они подожгли четыре машины, один дом и военкомат в Московском регионе и Тверской области.

Ранее один из обвиняемых — Тимофей Мокий — назвал Соловьева «глубоко аморальным».

