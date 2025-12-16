Обвиняемый в покушении на Соловьева назвал его «глубоко аморальным»

Мокий: Желания убить Соловьева, несмотря на его аморальные высказывания, не было

Во Втором Западном окружном военном суде выступил Тимофей Мокий — один из фигурантов уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева, передает ТАСС.

По его словам, он неоднократно смотрел передачи Соловьева. Мокий считает высказывания журналиста «глубоко аморальными», но даже несмотря на это, у него не было желания убивать его.

По остальным вмененным ему статьям вину он не признает, называя обвинения надуманными. Подсудимый лишь признал причастность к поджогу военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Однако, Мокий считает свои действия не терактом, а уничтожением имущества. Он также на допросе сказал, что действительно знает, как собрать взрывное устройство, но никогда этого не делал.

По настоянию прокурора суд огласил письменные показания Мокия на следствии, из которых следует, что он должен был изготовить взрывное устройство для подрыва автомобиля Соловьева и обладал навыками переделки охолощенного оружия в боевое.

Ранее сообщалось, что Мокий перед задержанием пытался покончить с собой.

В деле о покушении на журналиста помимо Мокия фигурируют Андрей Пронский, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Он вместе с сообщниками планировал подорвать автомобиль Соловьева. Для этого были приобретены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие.

Обвиняемые действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом республики Владимиром Зеленским.