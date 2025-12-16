Реклама

Россия
13:56, 16 декабря 2025Россия

Психолог высказался о написанном послании устроившим резню в школе под Москвой подростком

Кобина: Устроивший резню в школе в Горках-2 юноша писал послание под влиянием
Майя Назарова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Психолог-профайлер Анна Кобина заявила, что подросток, устроивший резню в школе в поселке Горки-2 в Подмосковье, мог написать свое послание под влиянием третьих лиц. Таким высказыванием эксперт поделилась с Ura.ru.

До этого стало известно, что напавший на школу юноша выложил в чат класса текст о ненависти. В нем несовершеннолетний указал, что ненавидит общество, а также порассуждал на темы межнациональной и религиозной вражды.

«Ребенок находится под влиянием третьих лиц, и данный текст большей частью, конечно, ему не принадлежит. Последний абзац, где автор описывает свои планы, тоже, вероятнее всего, слегка отредактирован подростком», — сказала Кобина.

Профайлер предположила, что старшеклассник находится в крайне нестабильном психоэмоциональном состоянии. По ее мнению, так дестабилизировать подростка могли лица, имеющие отношение к вербовке.

До этого стало известно, что напавший на школу в Подмосковье девятиклассник признал вину.

Из-за его действий смертельные раны получил ученик четвертого класса. Кроме того, подросток ранил ножом охранника школы и двух учащихся.

Отец напавшего подростка узнал о случившемся из средств массовой информации. Он не понимает, почему сын решился на такой поступок.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно утром во вторник, 16 декабря.

