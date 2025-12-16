Стало известно о послании одноклассникам напавшего на подмосковную школу подростка

Напавший на школу в Одинцово выложил в чат класса послание о своей ненависти

Девятиклассник Тимофей несколько дней готовился к нападению на школу в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Подросток написал манифест на 11 страницах, который выложил в чате класса. В нем он заявил о том, как ненавидит общество, в чем причины этой ненависти, а также высказывался на темы межнациональной и религиозной вражды.

Утром 16 декабря Тимофей пришел в школу, у него при себе было два ножа, перцовый баллончик, спички и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Металлоискатели на входе в учебное заведение были, но не работали. Девятиклассник переоделся в туалете, а потом восемь минут бродил по школе в поисках конкретного учителя, с которой у него были конфликтные отношения.

В 09:00 полиция получила сообщение из школы о нападении. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику.

Нападавший бросался на детей и успел ранить еще двух школьников. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали.

