Отец устроившего резню в подмосковной школе подростка дал первый комментарий

Отец напавшего на школу в Одинцово подростка не знает, почему сын решился на это

Отец 15-летнего подростка, устроившего резню школе поселка Горки-2 в подмосковном Одинцово, заявил, что не знает, почему его сын мог решиться на такой поступок. Первый комментарий мужчины опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

В разговоре с журналистами отец школьника сообщил, что сейчас едет в отделение полиции. Подробностями нападения мужчина не располагает и сам узнает все из СМИ. «Все, что вы мне сейчас сказали — наиболее полная информация, — пояснил он. — Я ничего не знаю пока».

Ранее сообщалось, что напавший на школу подросток выложил видео резни в чат класса. На записи видно, как охранник пытается остановить девятиклассника, но тот выпускает в лицо мужчины струю из перцового баллончика, а затем бежит за другим учеником, которого настигает на лестнице и наносит несколько ударов ножом.

О резне в школе поселка Горки-2 стало известно утром 16 декабря. Жертвой нападавшего стал ученик четвертого класса. Подростка удалось задержать в результате штурма. Преступником оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.