Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 16 декабря 2025Россия

Путин встретился с главой КБР Коковым

Президент России Путин провел встречу с главой КБР Коковым
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Коков доложил президенту о хороших показателях по рождаемости в регионе. Глава республики уточнил, что они составляют 11,2 на тысячу населения. Коков также заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике по 2024 году – 77,02.

Коков также сообщил, что собственные доходы бюджета Кабардино-Балкарии ежегодно растут, в 2024 году они выросли на 18 процентов, в 2025-м — на 19 процентов.

В районных больницах Кабардино-Балкарии появились современные маммографы. Оснащение проходит по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Киркоров обвинил СБУ в попытке пиара на его имени

    Россиянин пошел купаться на пляж в Таиланде и едва не утонул на глазах у жены

    Нутрициолог предупредила о риске развития рака из-за продуктов с плесенью

    В России объяснили снайперскую точность «летающего танка»

    Тигры за сутки растерзали двух жителей одного района

    Верховный суд России ушел принимать решение по квартире Долиной

    Эксперт оценила темпы снижения ключевой ставки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok