Путин встретился с главой КБР Коковым

Президент России Путин провел встречу с главой КБР Коковым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Коков доложил президенту о хороших показателях по рождаемости в регионе. Глава республики уточнил, что они составляют 11,2 на тысячу населения. Коков также заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике по 2024 году – 77,02.

Коков также сообщил, что собственные доходы бюджета Кабардино-Балкарии ежегодно растут, в 2024 году они выросли на 18 процентов, в 2025-м — на 19 процентов.

В районных больницах Кабардино-Балкарии появились современные маммографы. Оснащение проходит по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».