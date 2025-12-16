Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 16 декабря 2025Мир

Раскрыт экзистенциальный кризис Каллас из-за Украины

Мема: Евродипломат Каллас переживает из-за невозможности членства Украины в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас глубоко переживает из-за невозможности членства Украины в НАТО даже по завершении российско-украинского конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской правой партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине», — написал политик.

По его словам, американцы указали главе евродипломатии и другим европейским партнерам, что входящие в ЕС члены НАТО должны считаться с Россией и с ее интересами. «И да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне», — резюмировал Мема.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Пенсионер призвал к теракту на Красной площади во время Парада Победы

    Российский вратарь сломал клюшку после очередного поражения в НХЛ

    В России на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар и попал на видео

    Россиянка получила в парикмахерской укусы вместо новой прически

    В Европе заявили об уязвимом положении Зеленского на Украине

    Граничащие с Россией страны Европы потребовали от ЕС деньги

    Раскрыт экзистенциальный кризис Каллас из-за Украины

    В МИД России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok