Мема: Евродипломат Каллас переживает из-за невозможности членства Украины в НАТО

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас глубоко переживает из-за невозможности членства Украины в НАТО даже по завершении российско-украинского конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской правой партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине», — написал политик.

По его словам, американцы указали главе евродипломатии и другим европейским партнерам, что входящие в ЕС члены НАТО должны считаться с Россией и с ее интересами. «И да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне», — резюмировал Мема.