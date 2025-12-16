Реклама

21:34, 16 декабря 2025Культура

Решение суда по делу Долиной назвали ударом по «бабкам-мошенницам»

Яна Поплавская поддержала решение суда оставить квартиру Долиной покупательнице
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская выразила свою поддержку решению Верховного суда, который оставил квартиру певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Звезда «Красной шапочки» поддержала вердикт суда и отметила, что после решения Верховного суда, во всех регионах суды по «схеме Долиной» примут решения в пользу добросовестных покупателей.

«Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми. Бой бабкам-мошенницам!» — написала Поплавская.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры.

