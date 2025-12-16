Решение суда по делу Долиной назвали ударом по «бабкам-мошенницам»

Яна Поплавская поддержала решение суда оставить квартиру Долиной покупательнице

Актриса Яна Поплавская выразила свою поддержку решению Верховного суда, который оставил квартиру певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Звезда «Красной шапочки» поддержала вердикт суда и отметила, что после решения Верховного суда, во всех регионах суды по «схеме Долиной» примут решения в пользу добросовестных покупателей.

«Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми. Бой бабкам-мошенницам!» — написала Поплавская.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры.