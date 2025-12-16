Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

Евростат: В октябре 2025-го Россия стала третьей среди поставщиков газа в ЕС

В октябре 2025 года Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз (ЕС). Об утрате лидерских позиций со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, за месяц Россия поставила на европейские рынки газа на 854,4 миллиона евро. Отгрузки по сравнению с сентябрем выросли на 16 процентов (месяцем ранее прирост составлял 14,5 процента). Поставки трубопроводного газа увеличились на четверть, до 429,1 миллиона евро, а СПГ снизились до 425 миллионов евро (минус 11 процентов).

По итогам октября Россия уступила второе место среди главных экспортеров газа в ЕС Алжиру. Африканская страна нарастила экспорт на треть — до 940,2 миллиона евро. Первое место в рейтинге сохранили за собой США с показателем в 1,85 миллиарда евро.

За десять месяцев 2025 года лидером среди стран ЕС по закупкам трубопроводного газа стала Венгрия, которая увеличила импорт российского топлива на 15 процентов в стоимостном выражении. Кроме Венгрии, лидерами по импорту этого углеводорода оказались Греция (92 миллиона долларов) и Болгария (81 миллион). Словакия заплатила за газ 38 миллионов евро, а Италия — четыре миллиона.