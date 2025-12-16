В Европе определился лидер по закупкам российского газа

Евростат: В Евросоюзе лидером по закупкам газа у России стала Венгрия

За десять месяцев 2025 года Венгрия на 15 процентов увеличила импорт российского трубопроводного газа в стоимостном выражении. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, эта страна стала лидером среди стран ЕС по закупкам данного энергоносителя. В октябре 2025 года Евросоюз купил российского трубопроводного газа почти на 430 миллионов долларов. Кроме Венгрии, лидерами по импорту этого углеводорода оказались Греция (92 миллионов долларов) и Болгария (81 миллион). Словакия заплатила за газ 38 миллионов евро, а Италия — четыре миллиона.

Всего с января по октябрь Европейский союз потратил на российский трубопроводный газ пять миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе упали до минимума с весны прошлого года.

За первые 11 месяцев 2025 года экспорт российского сжиженного природного газа сократился на два процента, до 28,4 миллиона тонн.