Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 16 декабря 2025Экономика

В Европе определился лидер по закупкам российского газа

Евростат: В Евросоюзе лидером по закупкам газа у России стала Венгрия
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

За десять месяцев 2025 года Венгрия на 15 процентов увеличила импорт российского трубопроводного газа в стоимостном выражении. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, эта страна стала лидером среди стран ЕС по закупкам данного энергоносителя. В октябре 2025 года Евросоюз купил российского трубопроводного газа почти на 430 миллионов долларов. Кроме Венгрии, лидерами по импорту этого углеводорода оказались Греция (92 миллионов долларов) и Болгария (81 миллион). Словакия заплатила за газ 38 миллионов евро, а Италия — четыре миллиона.

Всего с января по октябрь Европейский союз потратил на российский трубопроводный газ пять миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе упали до минимума с весны прошлого года.

За первые 11 месяцев 2025 года экспорт российского сжиженного природного газа сократился на два процента, до 28,4 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok