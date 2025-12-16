Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 16 декабря 2025Экономика

Россиянам напомнили способ сэкономить на ЖКУ на новогодних праздниках

Якубовский: При длительном отсутствии в квартире попросите перерасчет за ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Россияне имеют право запросить перерасчет платы за ЖКУ, если на протяжении длительного времени отсутствуют в своей квартире. Способ сэкономить на коммуналке во время новогодних праздников им напомнил член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с «Известиями».

Парламентарий отметил, что перерасчет возможен, если жильцов не было в квартире не менее пяти полных дней подряд. В соответствии с установленными правилами, добиться перерасчета можно по тем услугам, которые рассчитываются по нормативу без счетчиков — холодную и горячую воду, водоотведение и газ. Перерасчет по отоплению, уточнил Якубовский, не производится.

Чтобы получить повторный расчет суммы за вышеуказанные коммунальные услуги, важно заранее предупредить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о планируемом отсутствии. В случае если этого сделано не было, стоит предоставить подтверждающие документы после возвращения — билеты, отметки о проживании в гостинице либо командировочные удостоверения. «Управляющая компания обязана выполнить перерасчет в течение пяти рабочих дней после обращения. В случае отказа перерасчета граждане могут обжаловать решение в госжилинспекции или в суде», — заключил депутат Госдумы.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова раскрыла россиянам способы, позволяющие меньше платить за отопление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Трампу указали на его ошибки в оценке индийской экономики

    Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

    В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

    FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok