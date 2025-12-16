Россиянам назвали признаки качественной живой елки

Эксперт Прокофьев: У хорошей живой елки светлый срез ствола с капельками смолы

У хорошей живой елки будет светлый и влажный срез ствола с капельками смолы. Признаки качественного новогоднего дерева назвал россиянам директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в Мегамаркете Илья Прокофьев, пишет «Газета.ru».

Если срез окажется темным и сухим, значит, дерево срубили давно, и простоит в квартире оно недолго. В таком случае стоит попросить продавца обновить срез, посоветовал эксперт. Помимо этого, стоит проверить упругость дерева.

«Аккуратно согните тонкую веточку в средней части: если она хрустит и ломается, дерево переморожено или почти высохло. Можно также слегка встряхнуть елку или несильно стукнуть о землю. Если при этом осыпается много иголок — такое дерево брать не стоит», — рассказал Прокофьев.

Когда елка окажется дома, следует сразу поставить ее в воду с аспирином — он подействует как легкий антисептик и предотвратит размножение мешающих впитывать влагу бактерий. «Чтобы усилить эффект и продлить свежесть, можно снять кору на 5–7 сантиметров в нижней части ствола и сделать крестовой надрез глубиной 3–4 сантиметра — это обеспечит лучший доступ воды к дереву», — добавил Прокофьев.

Эксперт также посоветовал не ставить елку рядом с камином или батареями, добавлять в воду питательные растворы и выбирать светодиодные гирлянды, чтобы не нагревать ветки дерева.

Ранее россиянам рассказали о возможности вернуть новогоднюю елку после покупки.

