Экономика
18:40, 16 декабря 2025

Россиянам предсказали исчезновение одного способа оплаты

НСПК: В России падает доля контактных платежей по картам «Мир»
Кирилл Луцюк

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Не исключено, что в России исчезнет возможность контактной оплаты картами «Мир». О возможности такого развития событий высказался руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров. Его процитировало ТАСС.

Он заметил, что уже сейчас наблюдается серьезное падение доли контактных платежей по карте «Мир». В настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в полутора процентах случаев. Вероятно, что к 2031 году эксплуатация контактного интерфейса снизится до минимальных значений. В связи с этим в НСПК готовы рассмотреть возможность отказа от такого элемента.

Он подчеркнул, что в системе «Мир» доля бесконтактных транзакций достигла 98,5 процента.

По прогнозам, в 2026 году объем свободных денежных средств на банковских картах россиян может заметно вырасти. Такое развитие событий будет обусловлено активным переходом россиян на сберегательную модель финансового поведения.

