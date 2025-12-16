Россиянам предсказали исчезновение одного способа оплаты

НСПК: В России падает доля контактных платежей по картам «Мир»

Не исключено, что в России исчезнет возможность контактной оплаты картами «Мир». О возможности такого развития событий высказался руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров. Его процитировало ТАСС.

Он заметил, что уже сейчас наблюдается серьезное падение доли контактных платежей по карте «Мир». В настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в полутора процентах случаев. Вероятно, что к 2031 году эксплуатация контактного интерфейса снизится до минимальных значений. В связи с этим в НСПК готовы рассмотреть возможность отказа от такого элемента.

Он подчеркнул, что в системе «Мир» доля бесконтактных транзакций достигла 98,5 процента.

