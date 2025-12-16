Реклама

18:02, 16 декабря 2025Путешествия

Россияне массово заинтересовались новогодними турами в Крым

АТОР: Спрос на новогодние туры в Крым вырос на 10-20 процентов
Алина Черненко
СюжетПраздники в России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Спрос на новогодние туры в Крым в 2025 году вырос на 10-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что соотечественники массово заинтересовались поездками на полуостров на январские праздники, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В список самых популярных крымских курортов на новогодние каникулы традиционно входят Ялта, Алушта, Евпатория и Севастополь. Кроме того, высоким спросом пользуются курортные поселки Большой Ялты: Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф.

По сравнению с 2024 годом россияне стали чаще интересоваться отдыхом в трехзвездочных отелях, особенно с полным пансионом, а также в санаториях и пансионатах среднего ценового диапазона, рассказали представители туроператоров «Мультитур» и «Интурист». 

В АТОР добавили, что тарифы на проживание в отелях и санаториях полуострова в новогодний период выросли в среднем на 10-15 процентов. Самыми дорогими остаются курорты Южного берега Крыма, а более доступные варианты можно найти на восточном и западном побережье.

Ранее россиянам назвали набравшие популярность направления для отдыха на праздники. Рейтинг возглавил горнолыжный курорт Домбай.

