Россияне скупали кроссоверы китайской марки в ноябре

В России резко выросли продажи машин Lynk & Co

В ноябре 2025 года на российском рынке был отмечен всплеск спроса на кроссоверы китайской марки Lynk & Co. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале, по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи выросли многократно.

Эксперт отметил, что в прошлом месяце в России было зарегистрировано 886 новых автомобилей, в то время как в ноябре 2024 года — только 33 экземпляра. Из них 863 машины пришлось на единственную модель — флагманский Lynk & Co 900.

Кроссовер построен на платформе SPA Evo, разработанной инженерами Volvo. Моторная гамма включает в себя несколько вариантов гибридных силовых установок на базе бензиновых двигателей объемом 1,5 и 2 литра и электромоторов. Отдача топовой версии достигает 857 лошадиных сил.

Всего с начала 2025 года на учет в ГИБДД было поставлено 1 657 машин.

Тем временем в Китае определились лидеры по производству бензиновых двигателей. Третью строчку рейтинга занял концерн Geely, который продал 1,7 миллиона моторов, разработанных и произведенных в основном дочерней структурой Horse Powertrain. Эти двигатели устанавливаются на автомобили марок Geely, Geely Galaxy, Lynk & Co и Zeekr.