Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:15, 16 декабря 2025Экономика

Россияне скупали кроссоверы китайской марки в ноябре

В России резко выросли продажи машин Lynk & Co
Светлана Ходос

Фото: Joe White / Reuters

В ноябре 2025 года на российском рынке был отмечен всплеск спроса на кроссоверы китайской марки Lynk & Co. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале, по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи выросли многократно.

Эксперт отметил, что в прошлом месяце в России было зарегистрировано 886 новых автомобилей, в то время как в ноябре 2024 года — только 33 экземпляра. Из них 863 машины пришлось на единственную модель — флагманский Lynk & Co 900.

Кроссовер построен на платформе SPA Evo, разработанной инженерами Volvo. Моторная гамма включает в себя несколько вариантов гибридных силовых установок на базе бензиновых двигателей объемом 1,5 и 2 литра и электромоторов. Отдача топовой версии достигает 857 лошадиных сил.

Всего с начала 2025 года на учет в ГИБДД было поставлено 1 657 машин.

Тем временем в Китае определились лидеры по производству бензиновых двигателей. Третью строчку рейтинга занял концерн Geely, который продал 1,7 миллиона моторов, разработанных и произведенных в основном дочерней структурой Horse Powertrain. Эти двигатели устанавливаются на автомобили марок Geely, Geely Galaxy, Lynk & Co и Zeekr.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok