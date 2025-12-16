Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:25, 16 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне внезапно пристрастились к вещам из СССР

«Авито»: Продажи елочных украшений из СССР за месяц выросли в два раза
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Россияне за последний месяц внезапно пристрастились к вещам из СССР. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Аналитики проанализировали продажи самых популярных елочных украшений и изучили запросы на самые популярные предложения по праздничному оформлению. Выяснилось, что текущей зимой трендом стали советские игрушки, умные гирлянды и декор из живых цветов.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

Так, уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки — их продажи за последний месяц выросли в два раза. Кроме того, на 77 процентов чаще стали покупать ватные игрушки. В то же время продажи гирлянд выросли в два раза, а звезды на макушку елки стали покупать чаще в 2,5 раза. Заметно выросли и продажи мишуры — в 3,5 раза.

К тому же на платформе растет спрос на праздничное оформление помещений — за прошедший месяц отмечается увеличение на 11 процентов. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметно вырос спрос на услуги флористов — на 31 процент. Сегодня актуальны композиции из еловых веток, шишек и красных цветов.

В ноябре россияне полюбили лапти и шапки-ушанки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сделку с квартирой Долиной мог сорвать один звонок

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Адвокат Аглаи Тарасовой высказался о приговоре актрисе

    Некоторых людей предостерегли от бездумного употребления крепкого чая

    Европейскому союзу предсказали крах экономики

    Самый дорогой российский футболист подорожал еще больше

    Россияне внезапно пристрастились к вещам из СССР

    Минобороны показало кадры якобы уничтоженной ВСУ подлодки в Новороссийске

    Познер прокомментировал просьбы вернуть Урганта в эфир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok