14:49, 16 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок после изучения сотовых вышек

В Оренбурге мужчина получил 13 лет колонии за диверсию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Оренбурге мужчина получил 13 лет колонии за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и 30, 281 («Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в апреле текущего года мужчина в одном из мессенджеров согласился за денежное вознаграждение на предложение об уничтожении объекта транспортной инфраструктуры. Там же ему дали инструкции. После этого он совершил поджог батарейного шкафа на железной дороге.

Затем он продолжил выполнять полученные задания. Фигурант провел разведку местности, где расположены базовые станции одного из сотовых операторов. Его задачей было их уничтожение.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его деятельность. Мужчина был задержан при подготовке к совершению диверсии.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима., конфисковав в доход государства 30 тысяч рублей, полученных осужденным за совершение противоправных действий.

Ранее сообщалось, что российский подросток нашел подработку в мессенджере и попал под следствие.

