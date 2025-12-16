Россиянин с ружьем взял в заложники семилетнего сына и открыл огонь из окна дома

В Красноярске задержан вооруженный ружьем мужчина, удерживающий своего семилетнего сына и открывший огонь из окна дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью в полицию пришло сообщение о том, что в частно доме, расположенном на улице Любы Шевцовой во время скандала мужчина выгнал на мороз жену, потом выстрелил из неустановленного ружья и укрылся в доме с семилетним сыном. Отмечается, что фигурант — 1986 года рождения. Он был пьян. Кроме того, по информации официального представителя МВД России, никаких требований он не выдвигал. Пострадавших нет.

По данным Волк, на место прибыл начальник краевого Главка Александр Соловьев, его заместитель и руководитель городской полиции вместе с СОБРом. Они зашли в дом к злоумышленнику. В результате он был задержан. Правоохранители изъяли у него гладкоствольное ружье. Сейчас фигурант находится в отделении полиции.

