Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:31, 16 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин с ружьем взял в заложники семилетнего сына и открыл огонь из окна дома

В Красноярске задержан стрелявший из ружья мужчина, укрывшийся в доме с сыном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Красноярске задержан вооруженный ружьем мужчина, удерживающий своего семилетнего сына и открывший огонь из окна дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью в полицию пришло сообщение о том, что в частно доме, расположенном на улице Любы Шевцовой во время скандала мужчина выгнал на мороз жену, потом выстрелил из неустановленного ружья и укрылся в доме с семилетним сыном. Отмечается, что фигурант — 1986 года рождения. Он был пьян. Кроме того, по информации официального представителя МВД России, никаких требований он не выдвигал. Пострадавших нет.

По данным Волк, на место прибыл начальник краевого Главка Александр Соловьев, его заместитель и руководитель городской полиции вместе с СОБРом. Они зашли в дом к злоумышленнику. В результате он был задержан. Правоохранители изъяли у него гладкоствольное ружье. Сейчас фигурант находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске задержан мужчина, взявший заложников и угрожавший взорвать подъезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok