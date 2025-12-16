Реклама

Силовые структуры
13:03, 16 декабря 2025

Россиянин сжег 166 кедров и объяснил свой поступок

166 кедров в Красноярском крае сгорели из-за скуки местного жителя
Владимир Седов
Владимир Седов

Кадр: страница «Полиция Красноярья» во «ВКонтакте»

В Красноярском крае задержали россиянина, нанесшего лесному хозяйству региона ущерб на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, житель села Средняя Шушь в Шушенском районе сжег 166 деревьев на территории участкового лесничества. Свой поступок он объяснил вызванной зимней стужей скукой. По словам поджигателя, он отправился в лес и от нечего делать стал поджигать деревья и смотреть как они горят.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, решил поучаствовать в лотерее от скуки и сорвал джекпот.

