Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

Житель штата Северная Каролина, США, решил поучаствовать в лотерее от скуки и сорвал джекпот. Об этом пишет People.
Мэттью Шеперд рассказал, что купил лотерейный билет, поскольку ему было нечего делать. Ему повезло: он выиграл 953 тысячи долларов (72 миллиона рублей). «Я был в восторге», — вспоминает свои чувства Шеперд.
После уплаты налогов мужчина стал богаче на 684 тысячи долларов (52 миллиона рублей). Он планирует инвестировать полученные деньги, а часть из них потратить на покупку нового пикапа.
Ранее сообщалось, что удачливый житель канадской провинции Онтарио в третий раз выиграл в лотерею крупный приз. Он пообещал поделиться деньгами с детьми и съездить в отпуск.