Россиянка пошла на операцию и лишилась здорового органа

В Новгородской области пенсионерка лишилась здоровой почки во время операции

В Новгородской области пенсионерка отправилась на операцию и лишилась здорового органа. Об этом сообщает СУ СК по региону в Telegram.

Все произошло в сентябре 2025 года. Медики по ошибке удалили пациентке 1940 года рождения здоровую почку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Объем оперативного вмешательства был изменен без проведения обязательного консилиума, что требовалось для принятия такого серьезного решения. Это привело к фатальной ошибке», — говорится в сообщении.

