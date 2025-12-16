Реклама

19:22, 16 декабря 2025Россия

Россиянка пошла на операцию и лишилась здорового органа

В Новгородской области пенсионерка лишилась здоровой почки во время операции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom

В Новгородской области пенсионерка отправилась на операцию и лишилась здорового органа. Об этом сообщает СУ СК по региону в Telegram.

Все произошло в сентябре 2025 года. Медики по ошибке удалили пациентке 1940 года рождения здоровую почку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Объем оперативного вмешательства был изменен без проведения обязательного консилиума, что требовалось для принятия такого серьезного решения. Это привело к фатальной ошибке», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье из тела ребенка достали швейную иглу. Годовалый пациент поступил в стационар с жалобами на боль, которая не позволяла встать на ноги. Рентгенологическое исследование выявило присутствие в его теле постороннего предмета.

