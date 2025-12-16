Реклама

09:32, 16 декабря 2025Путешествия

Российская туристка не выжила во время наводнения на Бали

Туристку из Свердловской области унесло под мост во время наводнения на Бали
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

Туристка из Ревды Свердловской области не выжила во время наводнения на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным местной полиции, Ксения Козырина передвигалась на мотоцикле и около полуночи решила пересечь затопленный участок дороги у моста. В итоге из-за мощного потока воды она потеряла управление и ее унесло в водоотвод.

Бездыханную российскую туристку обнаружили 14 декабря под мостом в районе Северной Куты, когда уровень воды стал снижаться. Не выжившую опознали по инициалам — К.К. Эвакуация продолжалась около шести часов, мотоцикл извлечь до сих пор не удалось — его зажало в водоотводе.

Сообщается, что полиция Бали связалась с российским консульством. В настоящее время родственники девушки собирают деньги на ее перевозку на родину, для этого нужно около миллиона рублей. Известно, что Ксения переехала из родной Ревды в Санкт-Петербург на учебу, а на Бали отправилась с целью перезимовать.

Ранее россиянка не выжила после падения камня на туристический автобус во Вьетнаме. Уточнялось, что еще двое туристов из России пострадали.

