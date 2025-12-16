Российская туристка не выжила во время наводнения на Бали

Туристку из Свердловской области унесло под мост во время наводнения на Бали

Туристка из Ревды Свердловской области не выжила во время наводнения на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным местной полиции, Ксения Козырина передвигалась на мотоцикле и около полуночи решила пересечь затопленный участок дороги у моста. В итоге из-за мощного потока воды она потеряла управление и ее унесло в водоотвод.

Бездыханную российскую туристку обнаружили 14 декабря под мостом в районе Северной Куты, когда уровень воды стал снижаться. Не выжившую опознали по инициалам — К.К. Эвакуация продолжалась около шести часов, мотоцикл извлечь до сих пор не удалось — его зажало в водоотводе.

Сообщается, что полиция Бали связалась с российским консульством. В настоящее время родственники девушки собирают деньги на ее перевозку на родину, для этого нужно около миллиона рублей. Известно, что Ксения переехала из родной Ревды в Санкт-Петербург на учебу, а на Бали отправилась с целью перезимовать.

