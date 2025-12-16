ВС России уничтожили боевую группу ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевое подразделение украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник предпринял две попытки выдвижения боевых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения попытки сорваны, одна из групп полностью уничтожена», — сообщил источник.

Уточняется, что ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла на участке фронта между селами Меловое и Хатнее.

Ранее российские войска уничтожили штурмовую бригаду ВСУ. Украинские военнослужащие также принимали участие в боях в Харьковской области.