08:38, 16 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска полностью уничтожили боевое подразделение ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили боевую группу ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевое подразделение украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник предпринял две попытки выдвижения боевых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения попытки сорваны, одна из групп полностью уничтожена», — сообщил источник.

Уточняется, что ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла на участке фронта между селами Меловое и Хатнее.

Ранее российские войска уничтожили штурмовую бригаду ВСУ. Украинские военнослужащие также принимали участие в боях в Харьковской области.

