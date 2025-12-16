Реклама

10:32, 16 декабря 2025

Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

«Ъ»: Учеба провоцирует у школьников в России сколиоз, близорукость и ожирение
Майя Назарова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни у учащихся. По данным «Коммерсанта», чаще всего медики выявляют у детей сколиоз, близорукость и ожирение.

Как пишет «Ъ», также остра проблема и с органами дыхания у школьников.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что практически все дети школьного возраста в России (98 процентов) проходят через профессиональные медицинские осмотры. В результате таких успехов в диагностике выросла и выявляемость болезней во всех возрастных группах — с 2015 года на 2,6 процента, пояснил глава ведомства.

Мурашко подчеркнул, что самые распространенные «школьные» проблемы — со зрением, с органами дыхания и с опорно-двигательным аппаратом (чаще всего, сколиоз).

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова подтвердила, что сколиоз встречается практически у всех детей: лишь около 1 процента учащихся живут без этого нарушения.

По мнению Морозовой, распространение нарушения зрения усугубляется и длительным использованием телефонов и других гаджетов детьми.

Эксперт пояснила, что метаболические проблемы, включая лишний вес и ожирение, связаны с малоподвижным образом жизни, избыточным и нездоровым питанием, доступом к фастфуду.

Ранее Мурашко поделился, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения.

