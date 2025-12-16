Реклама

15:12, 16 декабря 2025Экономика

Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

«Москвич» начал производство новой линейки кроссоверов М70 и М90
Дмитрий Воронин

Кадр: Telegram-канал «Москвич»

«Москвич» начал производство кроссоверов М70 и М90 из новой модельной линейки. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Мы открываем новую главу в истории бренда «Москвич» и запускаем в производство линейку М», — заявили ее представители.

Компактный М70 с передним приводом и флагманский семиместный М90 с полным приводом получат двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом полтора и два литра. Оба автомобиля оснащаются девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Их продажа, как уточняет ТАСС, стартует в 2026 году. По словам гендиректора предприятия Елены Фроловой, которую цитирует агентство, это произойдет «в конце первого квартала, в начале весны».

В 2025 году продажи «Москвича» снижаются, как и в целом на российском авторынке. В январе-сентябре завод продал 11,2 тысячи автомобилей, что на 24 процента меньше, чем за тот же период годом ранее.

