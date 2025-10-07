Экономика
16:20, 7 октября 2025Экономика

Продажи «Москвичей» рухнули

«Автостат»: В сентябре продажи автомобилей «Москвич» рухнули на 37 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам сентября продажи автомобилей бренда «Москвич» составили 1,2 тысячи, что на 37 процентов меньше, чем годом ранее, в первый месяц осени. Об этом сообщает агентство «Автостат».

На долю автомобиля «Москвич 3» приходится 83 процента продаж, остальное приходится на лифтбек «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и кроссовер «Москвич 8». Более четверти продаж — 27,5 процента — приходится на юрлиц, остальные автомобили купили физлица.

За девять месяцев 2025 года продажи «Москвичей» упали на 24 процента по сравнению с тем же периодом 2024-го, до 11,2 тысячи автомобилей.

В августе пресс-служба производителя опровергла сообщение о нулевом интересе покупателей к новинке «Москвич 8». Представитель завода сообщил, что с момента запуска продаж были куплены 24 машины, то есть темпы реализации «идут в соответствии с установленным графиком».

Ранее «АвтоВАЗ» на фоне обвала продаж пересмотрел планы по выпуску автомобилей в 2025 году с 500 тысяч до 300 тысяч и перешел на четырехдневную рабочую неделю.

