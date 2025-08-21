«Москвич» отреагировал на сообщения о нулевом спросе на свою новинку

Концерн «Москвич» продал 24 кроссовера «8» с момента старта продаж 22 июля

Представители российского концерна «Москвич» опровергли сообщения о нулевом спросе на свою флагманскую модель — семиместный семейный кроссовер «8». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В концерне отметили, что с момента запуска продаж в России успели продать в общей сложности 24 автомобиля «Москвич 8». Нынешние темпы реализации «идут в соответствии с установленным графиком», уточнили в компании, не став раскрывать конкретных деталей плана и называть города, где были куплены новые машины.

Ранее портал Autonews со ссылкой на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках сообщил о нулевом спросе на новинку «Москвича». В этом автосалоне за несколько недель с момента анонса новой модели сумели продать лишь единственный экземпляр, несмотря на наличие основных версий. У прочих дистрибьюторов в столице, как отмечалось, этих машин вовсе не оказалось в наличии спустя почти месяц после объявления о старте официальных продаж в России.

Несмотря на это, в самом концерне поясняли, что «восьмерка» все же успела появиться в «некоторых автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска и других городов». Однако представители нескольких крупных автосетей заверили, что приобрести «Москвич 8» пока невозможно. В «Автопассаже» рассказали, что ждут поступления первых партий не раньше конца августа, в «Автомире» обозначили примерно те же сроки.

«Москвич» неоднократно переносил дату старта официальных продаж своей флагманской новинки в России. В качестве возможной причины назывались проблемы в сотрудничестве «Москвича» с китайским концерном JAC. Деловое партнерство, по данным источников, будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации. Ориентировочная розничная стоимость новинки в базовой комплектации составляет 2,98 миллиона рублей. Самая дорогая версия («Премиум») обойдется потенциальным покупателям в 3,37 миллиона.