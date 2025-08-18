В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

«Рольф» сумел реализовать один «Москвич 8» с момента анонса старта продаж

Спустя две недели после анонса старта продаж реализация флагманской новинки — семиместного семейного кроссовера «Москвич 8» — оказалась практически нулевой. О серьезных трудностях с продвижением модели сообщает портал Autonews со ссылкой на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках.

Сотрудник компании рассказал, что с момента объявления о скором поступлении первой партии удалось продать лишь один автомобиль. Это, несмотря на то, что в салоне представлены все основные комплектации новой модели — базовая версия «Бизнес» и элитная «Премиум». «Комплектации есть все, а очереди нет», — констатировал менеджер «Рольфа».

Первую сделку о продаже флагманской новинки удалось осуществить лишь в середине августа. С тех пор новых соглашений с клиентами автосалону заключить не удалось. «А анонсировали мы машину две недели назад», — посетовал сотрудник компании-дистрибьютера.

«Москвич» неоднократно переносил дату старта официальных продаж своей флагманской новинки в России. Изначально планировалось, что выпуск нового кроссовера начнется в октябре 2024 года, а поступление первых партий было намечено на конец прошлого года. В феврале 2025 года сообщалось о возможном запуске продаж модели в конце зимы, но в итоге и эти сроки пришлось сдвигать.

В итоге начало массовых продаж сместили на конец августа — начало сентября. В качестве причины неоднократного сдвига сроков запуска продаж назывались проблемы в сотрудничестве «Москвича» с китайским концерном JAC. Деловое партнерство, по данным источников, будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.

В настоящее время новинка доступна только в химкинском автосалоне «Рольф». Первые партии «восьмерки» в других дилерских центрах — салонах компаний «Автопассаж» и «Автомир» — ожидают ближе к началу осени. Рекомендованная розничная стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 2,98 миллиона рублей, а в версии «Техно» — 3,21 миллиона. Самый же оснащенный вариант («Премиум») обойдется потенциальным покупателям в 3,37 миллиона.