18:14, 7 августа 2025Экономика

Стали известны сроки появления в автосалонах флагманской новинки «Москвич»

Autonews: Кроссовер «Москвич 8» появится в автосалонах России ближе к сентябрю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: АО МАЗ «Москвич»

Флагманская новинка отечественного автоконцерна — семиместный кроссовер «Москвич 8» — появится в российских автосалонах ближе к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на нескольких представителей официальных дилеров марки.

Соответственно, россияне смогут купить авто из первых поступивших партий новинки концерна не раньше осени. Ориентировочно флагманские кроссоверы поступят в продажу в начале сентября, сообщили представители компаний «Автопассаж» и «Автомир», которые занимаются дистрибуцией «Москвич 8» в России.

Официально новая модель поступила в продажу на внутреннем рынке еще 22 июля. Однако до сих пор приобрести кроссовер в автосалонах у россиян не получается. Пока «Москвич 8» доступен для реализации только на сайте концерна. Машину можно приобрести в трех комплектациях.

Стоимость модели в базовой версии составляет 2,98 миллиона рублей, более оснащенные версии обойдутся покупателям дороже. Так, премиальная комплектация с адаптивным круиз-контролем, аудиосистемой с 12 динамиками и панорамной крышей будет стоить 3,37 миллиона рублей.

Старт продаж новой модели задержался, как и начало массовой сборки. Изначально планировалось, что выпуск «Москвича 8» начнется в октябре 2024 года, а поступление первых партий было намечено на конец прошлого года. В феврале 2025 года сообщалось о возможном запуске продаж модели в конце зимы, но в итоге и эти сроки пришлось сдвигать.

Причинами задержки появления новинки в продаже ранее называли намерения «Москвича» сменить партнера и начать сборку автомобилей китайского концерна SAIC вместо моделей JAC. Однако, согласно данным источников, сотрудничество с производителем из КНР будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.

