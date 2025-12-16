Реклама

19:07, 16 декабря 2025Спорт

Российский боксер-чемпион назвал количество яиц в своем завтраке

Российский боксер-чемпион мира Суров: На завтрак съедаю 15 яиц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Чемпион мира по боксу россиянин Давид Суров назвал количество яиц, которое он съедает на завтрак. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«15 яиц, куча блинов, всякого сладкого, сгущенка. Просто чтобы поддерживать вес — если не буду набирать определенные калории, все будет улетать», — заявил Суров. Он добавил, что в день съедает около 6000 калорий.

Выступающий в тяжелой весовой категории Суров отметил, что весит около 100 килограммов. «Потихоньку-потихоньку, думаю, до 110 наберу. Хочу только мышечную массу набирать, ничего лишнего», — добавил боксер.

13 декабря Суров стал победителем чемпионата мира по боксу, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале россиянин победил представителя Узбекистана Армана Маханова решением судей.

