Российский пилот по ошибке обесточил часть систем самолета в полете

Второй пилот Azur Air по ошибке обесточил часть систем самолета в полете

Второй пилот российской авиакомпании Azur Air по ошибке обесточил часть систем самолета в полете, когда его коллега отлучился в туалет. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из турецкой Антальи в Екатеринбург еще 25 сентября, но подробности о нем появились только сейчас. Через час полета командир воздушного судна (КВС) передал управление лайнером напарнику и вышел в уборную. Однако через минуту его попросили срочно вернуться из-за отказа многочисленных систем Boeing 767.

По данным источника, на экране высветилось сразу 11 сообщений о неисправностях. Более того, отключился центральный автопилот. Заняв свое место, КВС запросил снижение. При этом экипаж не смог сразу связаться с турецкими диспетчерами из-за отказа радиостанции. После неоднократных попыток восстановить работоспособность систем самолета КВС решил следовать на запасной аэродром в Сочи.

Через некоторое время КВС обнаружил, что переключатель системы резервного питания был выключен. Пилот перевел его в другой режим, и работоспособность всех систем восстановилась, а экипаж запросил возвращение на запланированный маршрут. После посадки в Екатеринбурге сотрудники авиакомпании внесли в бортовой журнал запись об отсутствии замечаний, не сохранили речевую информацию и не составили обязательное донесение.

Росавиация начала расследование и выяснила, что инцидент произошел из-за непреднамеренного выключения системы резервного питания — это было невозможно сделать без участия кого-то из членов экипажа. В момент произошедшего в кабине находились только старший бортпроводник и второй пилот, который не докладывал о переключении каких-либо селекторов во время отсутствия коллеги.

Тем не менее моделирование ситуации показало, что КВС никак не мог выключить систему. В итоге комиссия пришла к выводу, что это сделал 43-летний второй пилот, который перепутал селектор с другим переключателем.

Ранее у самолета другой российской авиакомпании, Utair, во время полета выбило трансформатор и отказали сразу семь систем. Это произошло на этапе захода Boeing 737-500 на посадку.

