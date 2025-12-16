Российский офицер назвал основную трудность штурма Северска

Майор Буреев назвал большое количество дронов основной проблемой штурма Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали большое количество FPV-дронов при боях за Северск, рассказал начальник противовоздушной обороны майор Буреев (позывной Бурый). В беседе с «Лентой.ру» военный назвал это главной трудностью продвижения штурмовых групп.

«Основной проблемой продвижения штурмовых групп было большое количество используемых противником FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне, а также применение R-18 ("Баба-яга")», — рассказал Буреев.

Майор сообщил, что преодолеть сложность получилось за счет прикрытия штурмовых групп с воздуха с помощью истребительной авиации FPV-дронов и расчетов Mavic с системой «плетка». Он объяснил, что они сопровождали штурмовые группы во время движения и уничтожали «Мавики» и «Бабу-ягу» противника. Штурмовиков также прикрывали наземные посты воздушного наблюдения, снайперские пары и маневренные зенитно-пулеметные группы.

