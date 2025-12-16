Реклама

07:04, 16 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российский офицер назвал основную трудность штурма Северска

Майор Буреев назвал большое количество дронов основной проблемой штурма Северска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали большое количество FPV-дронов при боях за Северск, рассказал начальник противовоздушной обороны майор Буреев (позывной Бурый). В беседе с «Лентой.ру» военный назвал это главной трудностью продвижения штурмовых групп.

«Основной проблемой продвижения штурмовых групп было большое количество используемых противником FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне, а также применение R-18 ("Баба-яга")», — рассказал Буреев.

Майор сообщил, что преодолеть сложность получилось за счет прикрытия штурмовых групп с воздуха с помощью истребительной авиации FPV-дронов и расчетов Mavic с системой «плетка». Он объяснил, что они сопровождали штурмовые группы во время движения и уничтожали «Мавики» и «Бабу-ягу» противника. Штурмовиков также прикрывали наземные посты воздушного наблюдения, снайперские пары и маневренные зенитно-пулеметные группы.

Ранее стало известно, что инженеры из Тулы разработали высокоскоростной дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения высотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Разработчик российских беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов заявил, что новая машина предназначена для ликвидации быстрых высотных украинских БПЛА. Последние часто запускают для атак тыловой инфраструктуры России.

