Российский боец рассказал, что ВСУ для обороны Варваровки использовали БПЛА

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят вступать в прямой бой с российскими бойцами и чаще пытаются отбиваться при помощи беспилотников. Об этом сообщил военнослужащий армии России с позывным Горелый, рассказывая РИА Новости о том, как ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области.

«У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки», — поделился солдат. Он отметил, что сперва российские военнослужащие всегда предлагали бойцам ВСУ сдаться.

По словам Горелого, ВСУ обороняли Варваровку при помощи большого количества FPV-дронов. Он отметил, что за сутки там было уничтожено 12 беспилотников «Баба-Яга». Горелый объясняет это страхом ВСУ перед стрелковым боем с российскими военнослужащими.

О том, что Варваровка перешла под контроль российской армии, стало известно 14 декабря.