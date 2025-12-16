Пенсионерка призналась в обмане по «схеме Долиной»

В Самаре пенсионерка призналась, что обманула покупательницу по «схеме Долиной»

В Самаре пенсионерка сознательно обманула покупательницу своей квартиры, заявив о давлении мошенников. О ситуации пишет Baza в Telegram-канале.

Объявление о продаже однокомнатной квартиры женщина разместила еще в 2023 году. Жилплощадь продавалась с мебелью, стоимость объекта составляла 3,1 миллиона рублей. Продавец и покупатель пришли к согласию быстро. В день подписания документов пенсионерка рассказала, что после продажи переберется в загородный дом, а вырученные деньги даст сыну, который копит на квартиру. Пожилая самарка добавила, что не боится одиночества и готова самостоятельно убирать дачный участок от снега, любит активный образ жизни и рыбалку. Такие слова пенсионерки развеяли сомнения покупательницы, и сделка была совершена.

Однако после подписания документов бывшая собственница заявила, что решилась на продажу по указке аферистов и из квартиры не съедет. При этом пенсионерка уверенно говорила, что покупательница ей за это «ничего не сделает». На суде вскрылась правда. Женщина призналась, что разыграла спектакль ради обогащения по «схеме Долиной», суд встал на сторону покупательницы. Пенсионерка подала апелляцию. На заседания она не приходит, ссылаясь на плохое самочувствие, но находит силы на прогулку по улице.

Ранее по «схеме Долиной» решил вернуть себе имущество актер из Санкт-Петербурга. Сначала он продал квартиру, а затем и свою машину. На вопросы о том, почему он не снимает наушник во время подписания документов, он отвечал, что слушает пьесу.