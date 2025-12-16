Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 16 декабря 2025Экономика

Пенсионерка призналась в обмане по «схеме Долиной»

В Самаре пенсионерка призналась, что обманула покупательницу по «схеме Долиной»
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Самаре пенсионерка сознательно обманула покупательницу своей квартиры, заявив о давлении мошенников. О ситуации пишет Baza в Telegram-канале.

Объявление о продаже однокомнатной квартиры женщина разместила еще в 2023 году. Жилплощадь продавалась с мебелью, стоимость объекта составляла 3,1 миллиона рублей. Продавец и покупатель пришли к согласию быстро. В день подписания документов пенсионерка рассказала, что после продажи переберется в загородный дом, а вырученные деньги даст сыну, который копит на квартиру. Пожилая самарка добавила, что не боится одиночества и готова самостоятельно убирать дачный участок от снега, любит активный образ жизни и рыбалку. Такие слова пенсионерки развеяли сомнения покупательницы, и сделка была совершена.

Однако после подписания документов бывшая собственница заявила, что решилась на продажу по указке аферистов и из квартиры не съедет. При этом пенсионерка уверенно говорила, что покупательница ей за это «ничего не сделает». На суде вскрылась правда. Женщина призналась, что разыграла спектакль ради обогащения по «схеме Долиной», суд встал на сторону покупательницы. Пенсионерка подала апелляцию. На заседания она не приходит, ссылаясь на плохое самочувствие, но находит силы на прогулку по улице.

Ранее по «схеме Долиной» решил вернуть себе имущество актер из Санкт-Петербурга. Сначала он продал квартиру, а затем и свою машину. На вопросы о том, почему он не снимает наушник во время подписания документов, он отвечал, что слушает пьесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok