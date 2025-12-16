Секс-символ MMA показала фигуру в едва заметном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в крошечном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в едва заметном бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя в зеркале. Так, она позировала на камеру в леопардовом раздельном купальнике, который состоял из оголяющего грудь бюстгальтера и крошечных трусов. Ее эффектный образ дополнили нюдовый макияж и легкие локоны.

Кроме того, Ванзант опубликовала снимок в бикини, которое было украшено множеством сияющих страз. Она предстала перед камерой с чокером в виде банта на шее и серебряной целью на талии.

