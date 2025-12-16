Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 16 декабря 2025Ценности

Секс-символ MMA показала фигуру в едва заметном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в едва заметном бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя в зеркале. Так, она позировала на камеру в леопардовом раздельном купальнике, который состоял из оголяющего грудь бюстгальтера и крошечных трусов. Ее эффектный образ дополнили нюдовый макияж и легкие локоны.

Кроме того, Ванзант опубликовала снимок в бикини, которое было украшено множеством сияющих страз. Она предстала перед камерой с чокером в виде банта на шее и серебряной целью на талии.

В сентябре сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде и раскрыла секрет стройности. Тогда манекенщица рассказала, что занимается спортом 5-6 раз в неделю по часу-полтора. По ее словам, в своих тренировках она сочетает кардио, силовые и интервальные нагрузки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Россиянам напомнили способ сэкономить на ЖКУ на новогодних праздниках

    В СВР рассказали о планах Британии шантажировать США

    Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на Lada

    Напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения

    Слава назвала слезы Долиной профессиональным приемом

    Восстановлена картина нападения девятиклассника на школу в Подмосковье

    Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok