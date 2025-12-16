Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

Политолог Суздальцев: Вопросы безопасности Украины остаются камнем преткновения

Шансов на серьезные подвижки в украинском урегулировании в ближайшее время нет, так как гарантии безопасности Украины затрагивают размещение военного контингента стран Североатлантического альянса на территории страны, считает политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Шансов нет. Гарантии безопасности Украине, по сути дела, являются скрытым участием Украины в НАТО. Солидарная ответственность берется на себя странами Запада и США. И они, естественно, будут сопровождаться размещением контингентов стран НАТО на территории Украины, на что Россия никогда не пойдет», — сказал Суздальцев.

Он отметил, что вопросы безопасности не стыкуются у Украины и России, да и по другим вопросам мирного урегулирования сторонам предстоит очень много работы.

14 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине. По его словам, на встрече обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, экономическая повестка и другие вопросы. Переговоры продолжились в понедельник, 15 декабря.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писала, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.