Ценности
19:37, 16 декабря 2025Ценности

Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «кабачковая икра по акции»

Пользователи сети сравнили одну деталь на штанах украинского модного бренда Cher'17 с женскими гениталиями. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok-аккаунте модели Ирины Павловой.

Манекенщица запечатлела себя на камеру в белом кардигане с золотистым пуговицами и вязаных брюках. При этом на размещенных кадрах видно, что на штанах присутствует деталь, похожая, по ее мнению, на женские половые губы. «Как вы считаете, что они хотели этим сказать?» — поинтересовалась девушка мнениями своих подписчиков.

Юзеры, в свою очередь, удивились дизайну вещи и принялись обсуждать его в комментариях под роликом, который набрал четыре миллиона просмотров. «Это логотип Renault», «Как долго вы хохотали, прежде чем записать видео?», «Не так уж сильно бросается в глаза. Нужно помадой подкрасить», «А что не так? Многие девушки так и ходят, не?», «Скажите спасибо, что розовым не выделили», «Надеюсь, мужские костюмы они не шьют», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что популярный итальянский бренд Intimissimi выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях.

