Появились данные о пострадавшем при резне в подмосковной школе

Mash: Пострадавшего при нападении на школу охранника госпитализировали

Пострадавшего при нападении на подмосковную школу охранника госпитализировали. Данные появились в распоряжении Mash, об этом издание сообщило в Telegram-канале.

По его информации, мужчина получил ножевое ранение поясничной области, кроме того, из-за распыленного в лицо перцового баллончика у него химический ожог.

Состояние пострадавшего при резне описывается как стабильное.

Известно, что в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. Это произошло в элитной Успенской средней общеобразовательной школе. Сообщается о смерти одного из детей.