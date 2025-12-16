Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 16 декабря 2025Россия

Появились данные о пострадавшем при резне в подмосковной школе

Mash: Пострадавшего при нападении на школу охранника госпитализировали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Пострадавшего при нападении на подмосковную школу охранника госпитализировали. Данные появились в распоряжении Mash, об этом издание сообщило в Telegram-канале.

По его информации, мужчина получил ножевое ранение поясничной области, кроме того, из-за распыленного в лицо перцового баллончика у него химический ожог.

Состояние пострадавшего при резне описывается как стабильное.

Известно, что в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. Это произошло в элитной Успенской средней общеобразовательной школе. Сообщается о смерти одного из детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Готовившие подрыв нефтепровода «Дружба» подростки попали на видео

    Дрон-дробовик «Форс» применили в Белгородской области

    Россияне скупали кроссоверы китайской марки в ноябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok