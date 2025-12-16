Сотрудница магазина нашла мертвую женщину в холодильнике

В США покупательница спряталась в холодильнике магазина на ночь и умерла

В сетевом магазине Dollar Tree в США сотрудница нашла покупательницу в холодильнике. Об этом сообщает NBC6.

Инцидент произошел в Майами, штат Флорида. Тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес было найдено работницей утренней смены в морозильной камере складского помещения. Как выяснилось, женщина вошла в магазин накануне вечером перед закрытием и спряталась там. Обнаружив труп, сотрудница немедленно вызвала полицию.

По данным следствия, Санчес ничего не покупала, а целенаправленно направилась в холодильник в задней части здания, где и провела ночь. Сейчас детективы опрашивают родственников жертвы, пытаясь выяснить, не страдала ли она от проблем с психическим здоровьем, которые могли привести к трагическому исходу.

