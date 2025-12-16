Bloomberg: США пригрозили ЕС местью из-за налогов для американских IT-компаний

США пригрозили Европейскому союзу (ЕС) местью из-за планов Брюсселя обложить налогами американские IT-компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Поводом для спора стало регулирование ЕС, направленное против Google, Apple, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), X и Amazon. Утверждается, что в случае, если Брюссель продолжит «дискриминационную политику», США введут сборы против крупных европейских компаний, включая Siemens, Spotify, DHL, SAP и другие организации.

«У США не будет другого выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся инструменты для противодействия этим необоснованным мерам. Законодательство США разрешает, помимо прочего, устанавливать сборы и ограничения на зарубежные услуги», — указано в сообщении.

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро прокомментировал наложенный на соцсеть X штраф в размере 120 миллионов евро словами «это только начало». «Еврокомиссия приняла жесткие меры и поступила правильно», — заявил он.