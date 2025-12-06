Реклама

20:03, 6 декабря 2025

МИД Франции прокомментировал штраф соцсети X словами «это только начало»

Глава МИД Франции Барро: Наложенный на соцсеть X штраф — это только начало
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Штраф в размере 120 миллионов евро, наложенный на соцсеть X (бывший Twitter), является «только началом». Так глава французского МИД Жан-Ноэль Барро прокомментировал взыскание с соцсети предпринимателя Илона Маска, передает РИА Новости.

Платформу оштрафовали за нарушение европейского закона о цифровых услугах. По словам Барро, реакционный интернационал «напрасно вопил», а прозрачность для крупных платформ носит обязательный характер в Евросоюзе (ЕС).

«Правило одинаково для всех. [Соцсеть] TikTok его приняла, X отказалась. Еврокомиссия приняла жесткие меры и поступила правильно. И это только начало», — заявил глава МИД в X.

Закон о цифровых услугах вступил в силу на территории ЕС в августе 2023 года. Он обязует цифровые платформы бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Кроме того, сервисы должны объяснять работу своих алгоритмов.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным соцсетям для устранения выявленных нарушений закона. В противном случае Брюссель угрожает применить штрафные санкции или прекратить деятельность нарушителей на территории ЕС.

В сентябре президент США Дональд Трамп пообещал ответить ЕС на штрафы в отношении компаний Google и Apple.

